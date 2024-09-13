В РФ упрочнили детали самолета с помощью лазера

Физики Челябинского государственного университета и Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН (ПФИЦ УрО РАН) впервые в России провели успешный эксперимент по повышению уровня прочности деталей самолета за счет обработки лазером, сообщила ТАСС выпускница магистратуры физического факультета ЧелГУ, младший научный сотрудник ПФИЦ УрО РАН Ксения Манухина.

"В аэрокосмической отрасли крайне важным является уровень прочности металлических деталей, так как они подвергаются колоссальным нагрузкам, различному температурному воздействию. В числе таких деталей, к примеру, лопатки и лопасти турбин реактивных двигателей. Наша группа ученых, в которую также входит заведующий кафедрой общей и теоретической физики ЧелГУ, профессор Александр Майер, успешно рассчитала и провела эксперименты по технологии лазерной ударной проковки", - сказала собеседница агентства.

Технология лазерной ударной проковки представляет собой процесс выстрела ультракороткими импульсами лазера в мишень на металле. После такого выстрела на поверхности обрабатываемого изделия образуется видимая глазу вмятина, но при этом происходит повышение уровня прочности, срок эксплуатации детали увеличивается.

"На пластину подается вода, чтобы предотвратить распространение ударной волны в окружающую среду и сделать удар лазера более эффективным. В процессе удара в материале происходит деформация кристаллической решетки, она пытается вернуться в исходное положение. За счет этих противонаправленных действий в металле задерживаются остаточные напряжения, благодаря которым дальнейшее деформационное нагружение уже не причинит серьезного вреда металлической пластине", - пояснила исследователь.

Челябинский государственный университет - участник национального проекта "Наука и университеты". В ЧелГУ развивается более 30 научных школ. Все исследования и инновационная деятельность подкреплены сотрудничеством с ведущими научными центрами, фондами и организациями России и зарубежья, на базе университета создано представительство Уральского отделения Российской академии наук.