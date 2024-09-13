Серийный Ка-32А11М совершил первый полет

Серийный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет на летно-испытательной станции Кумертауского авиационного производственного предприятия холдинга «Вертолеты России».

Об этом сообщили в «Ростехе».

«Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации Ростех поднял в воздух первый серийный образец модернизированного вертолета Ка-32А11М. Машина получила новые двигатели с системой автоматического управления и новый комплекс радиоэлектронного оборудования с очками ночного видения для полетов в темное время суток», — говорится в сообщении.

Вертолет выполнил контрольное висение и ряд маневров, которые подтвердили устойчивость и управляемость Ка-32А11М, а также работоспособность модернизированного оборудования.

Первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков отметил, что Ка-32А11М обладает улучшенными возможностями при аварийно-спасательных операциях, высотно-монтажных работах и борьбе с пожарами. Вертолет получил двигатели ВК-2500ПС-02 с цифровой автоматической системой управления БАРК, которые отличаются повышенной мощностью в чрезвычайном режиме работы.

В ноябре 2023 года представители «Вертолетов России» рассказали, что Ка-32А11М заинтересовал пилотов американских истребителей пятого поколения F-35 на выставке Dubai Airshow 2023.