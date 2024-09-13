Пачка из-под чипсов чуть не уничтожила экосистему национального парка в США

Брошенная на землю пачка от чипсов стала «событием, изменившим мир» микробов и насекомых в национальном парке Карлсбадские пещеры на юге Нью-Мексико, заявили местные рейнджеры. По их словам, которые приводит Associated Press, размякшие из-за высокой влажности остатки еды спровоцировали рост плесени на полу пещеры и на близлежащих пещерных образованиях.

Пещерные сверчки, клещи, пауки и мухи вскоре объединились, чтобы съесть чипсы и разнести чужеродную грязь. По сути, говорят рейнджеры, обитатели пещеры распространили загрязнение.

«Это оказало огромное влияние на экосистему пещеры», — передает агентство их слова.

Рейнджер нашел пакетик вне тропы во время одного из регулярных обходов. Обычно сотрудники ищут отставших посетителей и любой мусор или другие отходы, которые могли остаться на асфальтированной тропе.

Ранее сообщалось об исследовании ученых из Университета науки и технологий Масуку (Франсвиль, Габон), которые узнали, что дикие гориллы употребляют в пищу растения, которые могут подавлять рост устойчивых к лекарствам штаммов кишечной палочки. Исследователи считают, что это может помочь создать новые лекарства.

До этого стало известно, что в одном из национальных парков Канады медведь гризли нагнал группу туристов в горах. Они не стали паниковать и просто продолжили свой путь, хищник прошел с ними около получаса и скрылся.