Microsoft изменит механизмы безопасности Windows

Microsoft меняет механизмы безопасности Windows
Microsoft объявила о планах внести изменения в архитектуру ОС Windows для того, чтобы внешние сервисы, в том числе наложенные средства защиты, не затрагивали работу ядра системы. Это стало ответом на июльский инцидент с CrowdStrike.
Как стало известно изданию The Verge, решение было принято после большого Саммита по безопасности Windows, который состоялся на текущей неделе в штаб-квартире Microsoft.
В нем участвовали, помимо представителей самой Microsoft, специалисты других ИБ-вендоров, включая CrowdStrike, Broadcom, Sophos и Trend Micro. Главной темой данного мероприятия стали изменения, которые необходимо внести в архитектуру системы для недопущения «катастрофы CrowdStrike», масштабного инцидента 19 июля, который вывел из строя 8,5 миллиона компьютеров и серверов на Windows по всему миру.
Проблема тогда возникла в ходе неудачного обновления сервиса безопасности Falcon Sensor от компании CrowdStrike. Как оказалось, проблемное обновление не прошло валидацию в полном объеме. К столь серьезным последствиям привело и то, что Falcon Sensor работал на уровне ядра Windows, которое имеет полный доступ к другим компонентам системы и оборудованию.
Все это время Microsoft вела активную работу по выведению сервисов безопасности с уровня ядра системы, но, как отмечает старший редактор The Verge Том Уоррен, подвергалась серьезному давлению со стороны партнеров и регуляторов, чтобы вендор не предпринимал односторонних шагов. Microsoft уже пыталась сделать нечто похожее в 2006 году, но тогда эта мера была отвергнута рынком.
Саммит же как раз и был посвящен обсуждению новых требований к поставщикам решений безопасности для Windows. Пока, по мнению Тома Уоррена, движение в сторону выведения сервисов безопасности с уровня ядра идет очень медленно и осторожно. Большая часть разработчиков наложенных средств безопасности готова принять эту меру, но есть и те, кто сопротивляется. Также имеются опасения, что данные меры вызовут противодействие со стороны регуляторов, прежде всего, антимонопольных, как это уже было в 2006 году.
«Как наши клиенты, так и партнеры по экосистеме призвали Microsoft предоставить дополнительные возможности безопасности за пределами пространства ядра, которые, наряду с безопасными практиками развертывания, могут быть использованы для создания высокодоступных решений по безопасности, — комментирует результаты саммита Дэвид Уэстон, вице-президент по корпоративной безопасности и безопасности ОС в Microsoft. — В качестве следующего шага Microsoft продолжит проектировать и развивать эту новую возможность платформы в сотрудничестве с партнерами по экосистеме для повышения надежности без ущерба для безопасности». «Это была долгожданная возможность присоединиться к отраслевым коллегам в открытом обсуждении достижений, которые будут служить нашим клиентам, повышая устойчивость и надежность как Microsoft Windows, так и всей экосистемы безопасности конечных точек», — прокомментировал результаты мероприятия генеральный директор Sophos Джо Леви. «Мы оценили возможность присоединиться к этим важным дискуссиям с Microsoft и коллегами по отрасли о том, как лучше всего сотрудничать в создании более устойчивой и открытой экосистемы безопасности конечных точек Windows, которая укрепляет безопасность для наших общих клиентов», — отметил Дрю Бэгли, вице-президент CrowdStrike.