Microsoft изменит механизмы безопасности Windows

Microsoft объявила о планах внести изменения в архитектуру ОС Windows для того, чтобы внешние сервисы, в том числе наложенные средства защиты, не затрагивали работу ядра системы. Это стало ответом на июльский инцидент с CrowdStrike.

Как стало известно изданию The Verge, решение было принято после большого Саммита по безопасности Windows, который состоялся на текущей неделе в штаб-квартире Microsoft.

В нем участвовали, помимо представителей самой Microsoft, специалисты других ИБ-вендоров, включая CrowdStrike, Broadcom, Sophos и Trend Micro. Главной темой данного мероприятия стали изменения, которые необходимо внести в архитектуру системы для недопущения «катастрофы CrowdStrike», масштабного инцидента 19 июля, который вывел из строя 8,5 миллиона компьютеров и серверов на Windows по всему миру.

Проблема тогда возникла в ходе неудачного обновления сервиса безопасности Falcon Sensor от компании CrowdStrike. Как оказалось, проблемное обновление не прошло валидацию в полном объеме. К столь серьезным последствиям привело и то, что Falcon Sensor работал на уровне ядра Windows, которое имеет полный доступ к другим компонентам системы и оборудованию.

Все это время Microsoft вела активную работу по выведению сервисов безопасности с уровня ядра системы, но, как отмечает старший редактор The Verge Том Уоррен, подвергалась серьезному давлению со стороны партнеров и регуляторов, чтобы вендор не предпринимал односторонних шагов. Microsoft уже пыталась сделать нечто похожее в 2006 году, но тогда эта мера была отвергнута рынком.

Саммит же как раз и был посвящен обсуждению новых требований к поставщикам решений безопасности для Windows. Пока, по мнению Тома Уоррена, движение в сторону выведения сервисов безопасности с уровня ядра идет очень медленно и осторожно. Большая часть разработчиков наложенных средств безопасности готова принять эту меру, но есть и те, кто сопротивляется. Также имеются опасения, что данные меры вызовут противодействие со стороны регуляторов, прежде всего, антимонопольных, как это уже было в 2006 году.