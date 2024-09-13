Раскрыта скорость зарядки iPhone 16

Скорость зарядки новых смартфонов Apple увеличилась более чем на 50 процентов. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

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Китайский центр сертификации качества протестировал смартфоны серии iPhone 16 и раскрыл техническую информацию. По данным местного регулятора, все новые модели устройств Apple поддерживают проводную зарядку мощностью до 45 ватт.

По словам журналистов медиа, это заметный прорыв: модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro работали максимум с 27-29 ваттами при зарядке по проводу. Беспроводная зарядка через MagSafe была ограничена 15 ваттами.

Авторы также отметили, что на своих презентациях Apple обычно не раскрывает техническую информацию о емкости аккумуляторов смартфонов и скорости проводной зарядки. Но 9 сентября в компании рассказали, что мощность беспроводной зарядки iPhone 16 через MagSafe может достичь 25 ватт. Однако это возможно только при использовании подходящего адаптера питания.

Ранее корпорация Apple полностью прекратила выпуск устройств, поддерживающих зарядку Lightning. Последними гаджетами с Lightning были наушники AirPods 2, AirPods 3 и AirPods Max.