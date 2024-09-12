В России появился отечественный аналог сервиса Miro

Компания «Яндекс» объявила о запуске нового сервиса «Яндекс Концепт», который предлагает функционал интерактивных досок для организации совместной работы. Этот инструмент может быть использован в различных отраслях для ведения проектов, создания прототипов и выполнения других задач. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно информации от пресс-службы, «Яндекс Концепт» включает в себя все необходимые инструменты для эффективной работы, такие как добавление и форматирование текста, создание диаграмм и таблиц, использование медиафайлов и совместное редактирование содержимого. Также доступна библиотека готовых шаблонов, чтобы избежать необходимости создавать доски с нуля. Кроме того, пользователи могут перенести данные из других аналогичных сервисов, включая Miro.

Незадолго до этого Miro объявил о прекращении доступа для пользователей из России и Белоруссии. «Яндекс Концепт» доступен бесплатно всем пользователям и является частью комплекса «Яндекс 360».

Ряд сервисов с 12 сентября прекратили работать в России из-за санкций США. В их число, кроме Miro, попали Hubspot, ClickUp и Wix.