Из России из-за санкций США уходят часть сервисов

Многие иностранные сервисы различной специализации с 12 сентября уходят из России. Большая часть назвала причиной новые санкции против РФ со стороны США - они, например, запрещают оказание в РФ облачных услуг.

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Так, платформа онлайн-досок Miro отключит платные профили россиян, но оставит бесплатные. Разработчик ПО для маркетинга Hubspot заблокирует доступ к своим сервисам на территории РФ. Платформа таск-менеджемета ClickUp также прекратит работу в России. Это касается и сервиса для совместной работы Coda.

С 12 сентября из России уходит и конструктор сайтов Wix - он заблокирует как платные, так и бесплатные аккаунты россиян. В сети распространялись слухи, что из РФ уйдет конструктор Tilda, но компания официально опровергла это в своем Telegram-канале, заявив, что сайты россиян на Tilda и их аккаунты работают в обычном режиме.

Некоторые другие компании перестали работать незадолго до 12 сентября: так, с 9 сентября отключен облачный сервис для big data от Google под названием BigQuery. Notion - сервис для создания и редактирования заметок и баз данных - также определил 9 сентября датой окончания предоставления доступа россиянам. С этой даты ушел и созданный в РФ конструктов сайтов Ecwid, поскольку его владелец компания Lightspeed приняла решение о прекращении поддержки и продажи всех услуг в стране. Летом ушел корпоративный мессенджер Slack.

Еще раньше - с 2 сентября - решила отключить свои "облака" в РФ корпорация Microsoft. В письмах клиентам говорилось, что это затронет некоторые пакеты Microsoft 365 и Office 365 за исключением автономных подписок. В действительности отключения начались только 4 сентября.

Что изменится для россиян

Как отметил в беседе с ТАСС глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, "ничего сверхъестественного" из-за ухода вышеперечисленных компаний не произойдет, поскольку у большинства иностранных решений есть уже функционирующие отечественные аналоги, которые ничем им не уступают.

"Да, неприятно, что люди на протяжении множества лет использовали какой-то продукт, и он им подходил, а сейчас им нужно искать замену. То есть, вполне вероятно, какие-то будут неудобства. Я считаю, что все понимают, что с каждым витком санкций что-то усложняется, необходимо находить выходы, но ничего сверхъестественного, я считаю, не будет", - добавил он.

Санкции США, вступающие в силу 12 сентября

Минфин США с 12 сентября запретит оказание России некоторых услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами, говорится в документе, размещенном на сайте ведомства.

Запрет вводится на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку прямо или косвенно из США или лицом из США, где бы они ни находились, услуг IT-консалтинга, услуг по проектированию, услуг IТ-поддержки или облачных услуг для ПО, на которое распространяется действие лицензии, любому лицу, находящемуся на территории РФ.

Исключение допускается для компаний, управляемых гражданином США, а также в случаях, когда речь идет о процессе закрытия компании или изъятии капиталовложений, или при наличии соответствующего разрешения американских властей.