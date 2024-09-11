Adobe представила функцию создания видео с помощью нейросети

Компания-разработчик программного обеспечения Adobe представила новую функцию создания видео с помощью искусственного интеллекта Firefly. Об этом говорится в опубликованном на сайте пресс-релизе.

Разработка позволяет генерировать короткие видеоролики длительностью не более пяти секунд по текстовому описанию. Пользователи нейросети также могут воссоздать видео из статичного изображения и изменить угол, движение или масштаб уже существующего кадра.

Бета-версия функции будет доступна в конце 2024 года. Adobe отмечает, что нейросеть обучена на лицензированном контенте, что позволяет использовать сгенерированные видео в коммерческих целях.