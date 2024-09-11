Ученые обнаружили самое маленькое позвоночное в мире
Ученые обратили внимание на блошиных жаб, самых маленьких позвоночных на Земле, размером меньше человеческого ногтя. Несмотря на свои крошечные размеры, эти существа обладают полноценными органами.
Марк Шерц, куратор отдела герпетологии Датского музея естественной истории, выражает энтузиазм по поводу этого феномена. Он отмечает удивительную способность природы помещать жизненно важные органы в крошечное тело лягушки длиной менее одного сантиметра.
В рамках проекта GEMINI исследователи изучают геномы миниатюрных животных. Они обнаружили, что процесс миниатюризации сопровождается «очищением» генома, затрагивающим не только «мусорную» ДНК, но и другие гены, которые требуют дальнейшего изучения.
Одним из объектов исследования стала Мини-мама, одна из самых маленьких лягушек в мире, обитающая на Мадагаскаре. Эти крошечные жабы, питающиеся клещами, представляют особый интерес, так как их ближайшие родственники значительно крупнее.
Шерц опровергает «правило Коупа», которое предполагает, что животные постоянно увеличиваются в размерах в процессе эволюции. Он объясняет, что существуют физиологические ограничения роста, связанные с теплообменом, водообменом, поглощением кислорода и гравитацией. Поэтому периоды уменьшения размеров тела необходимы для поддержания общей тенденции к увеличению.
Ученый считает, что уменьшение размеров тела при сохранении функциональности органов — гораздо более впечатляющее достижение эволюции, чем просто увеличение размера, передает 56orb.
Невероятная способность молодых угрей выживать даже после того, как их проглотили хищные рыбы, была доказана японскими учеными. С помощью рентгеновской видеосъемки они зафиксировали, как угри, попав в желудок хищника, выбираются наружу через жабры. Оказалось, что угри сначала просовывают кончики хвостов в пищевод и жабры, а затем, словно опытные акробаты, вытаскивают головы.