Ученые обнаружили самое маленькое позвоночное в мире

Ученые обратили внимание на блошиных жаб, самых маленьких позвоночных на Земле, размером меньше человеческого ногтя. Несмотря на свои крошечные размеры, эти существа обладают полноценными органами.

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Марк Шерц, куратор отдела герпетологии Датского музея естественной истории, выражает энтузиазм по поводу этого феномена. Он отмечает удивительную способность природы помещать жизненно важные органы в крошечное тело лягушки длиной менее одного сантиметра.

В рамках проекта GEMINI исследователи изучают геномы миниатюрных животных. Они обнаружили, что процесс миниатюризации сопровождается «очищением» генома, затрагивающим не только «мусорную» ДНК, но и другие гены, которые требуют дальнейшего изучения.

Одним из объектов исследования стала Мини-мама, одна из самых маленьких лягушек в мире, обитающая на Мадагаскаре. Эти крошечные жабы, питающиеся клещами, представляют особый интерес, так как их ближайшие родственники значительно крупнее.

Шерц опровергает «правило Коупа», которое предполагает, что животные постоянно увеличиваются в размерах в процессе эволюции. Он объясняет, что существуют физиологические ограничения роста, связанные с теплообменом, водообменом, поглощением кислорода и гравитацией. Поэтому периоды уменьшения размеров тела необходимы для поддержания общей тенденции к увеличению.

Ученый считает, что уменьшение размеров тела при сохранении функциональности органов — гораздо более впечатляющее достижение эволюции, чем просто увеличение размера, передает 56orb.

Невероятная способность молодых угрей выживать даже после того, как их проглотили хищные рыбы, была доказана японскими учеными. С помощью рентгеновской видеосъемки они зафиксировали, как угри, попав в желудок хищника, выбираются наружу через жабры. Оказалось, что угри сначала просовывают кончики хвостов в пищевод и жабры, а затем, словно опытные акробаты, вытаскивают головы.