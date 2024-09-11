Названы страны, где выгоднее всего покупать новые iPhone

Редакция портала Mobiltelefon изучила стоимость всех моделей iPhone 16 в различных странах и определила, где продаются самые дорогие и дешевые смартфоны Apple.

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Анализ охватывает 30 крупнейших экономик мира, из которых в 21 стране Apple уже объявила цены на новинки. Исключения составляют Россия и Египет, где компания прекратила свою деятельность, Индонезия и Нигерия, в которых продажи пока не планируются, Саудовская Аравия и Аргентина, где цены еще не объявлены, а также Иран, Бангладеш и Пакистан, где нет офисов Apple.

Самые низкие цены на базовые iPhone 16 традиционно в США, где даже версия iPhone 16 с 512 ГБ памяти стоит всего 100 тыс. руб. по курсу, а следом идет Канада (106 тыс.). Выгодные цены также в Японии и Китае. При этом в Китае это касается только младших моделей, так как старшие версии дороже, чем в Таиланде и Малайзии.

Самые дорогие iPhone традиционно в Турции и Бразилии, где цены начинаются от 174 и 126 тыс. руб. соответственно. Высокие цены также в Европе, хотя и ниже, чем в России, но с разницей в стоимости одной и той же модели до €30.

Ситуация с Pro-версиями аналогична: самые низкие цены в США, Канаде и Японии, а самые высокие в Турции и Бразилии. Индия также выделяется высокими ценами: старший iPhone 16 Pro Max там стоит более 200 тыс. руб., в то время как в Европе — 195-199 тыс. руб.

Примечательно, что разница в цене между старшими и младшими моделями варьируется в разных странах. В большинстве стран iPhone 16 Pro Max на 1 ТБ стоит вдвое дороже, чем iPhone 16 на 128 ГБ (разница 96-108%). В Турции разница меньше — Pro Max на 1 ТБ на 85% дороже базовой модели, а в Таиланде, Индии и Китае значительно больше — 117%, 131% и 134% соответственно.