Процессор нового iPhone 16 Pro всего на 11% мощнее старого

В сети появились первые результаты тестирования флагманского iPhone 16 Pro с чипом Apple A18 Pro в бенчмарке Geekbench. Об этом сообщает портал ITHome.

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Так, в одноядерном тесте iPhone 16 Pro набрал 3018 баллов, а в многоядерном — 7751 балл. Для сравнения, iPhone 15 Pro Max показал результаты в 2829 и 6976 баллов соответственно. Это свидетельствует о 6%-м приросте производительности в одноядерном тесте и 11%-м — в многоядерном тесте для iPhone 16 Pro.

По заявлениям Apple, новый чип A18 Pro работает на 15% быстрее, чем чип Apple A17 Pro, установленный в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. При этом новое железо потребляет на 20% меньше энергии.

Ранее в сети появились результаты тестирования базового iPhone 16 на чипе A18, который набрал 3114 и 6666 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Возможно, бенчмарк пока не успели оптимизировать для работы новых моделей iPhone. В ближайшие дни, по мере того как будет протестировано больше устройств, появится более полное представление о реальной производительности процессоров Apple A18, установленных в iPhone 16 и 16 Plus, а также A18 Pro, используемых в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.