На Сахалине начнут работать медицинские дроны

В Сахалинской области начинается внедрение медицинских беспилотников, которые будут доставлять образцы крови. Технология позволит повысить качество медобслуживания в отдаленных населенных пунктах.

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Прежде чем понять, что внедрение возможно, на Сахалине провели эксперимент. В течение 20 дней дрон самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой InnoVtol курсировал между медицинскими учреждениями Южно-Сахалинска, Корсакова и Долинска. Пробирки с заменителем крови помещались в грузовой отсек. В ходе испытаний был отработан алгоритм полета, проложены маршруты, а также изучен и заложен в память аппарата рельеф территории.

Организаторами эксперимента стали Тихоокеанский государственный медицинский университет и центр беспилотных авиационных технологий университета Иннополис (Татарстан). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Отмечается, что программное обеспечение – полностью российское. Дрон использует интеллектуальные режимы полета, поэтому не нуждается в постоянном контроле со стороны оператора. Человек только указывает точку Б и дает команду на взлет. Дрон сам выбирает маршрут с учетом от погоды и препятствий, встречающихся на пути. Машина ориентируется с помощью спутниковой навигации, сотовой связи, а также машинного зрения. Если погода внезапно испортится, то дрон выберет место для посадки и сообщит оператору о своем местонахождении.

Дрон, который использовался в ходе эксперимента на Сахалине, разработан специально для работы на дальних расстояниях в труднодоступной местности. Машина имеет размах крыла до трех метров. Крейсерская скорость - 85 километров в час. Дрон способен провести в пути до пяти часов. Этого вполне достаточно для задач. Так, на перелет от областной больницы в Южно-Сахалинске до ЦРБ в Долинске уходило около получаса.

С помощью дрона биоматериалы будут оперативно поступать из муниципальных учреждений здравоохранения в наиболее оснащенную лабораторию областной больницы. Одним из объектов транспортировки станут образцы пуповинной крови новорожденных для раннего выявления различных генетических заболеваний.

Скоро начнется подготовка специалистов по управлению медицинскими дронами, после чего стартует фаза активного использования таких беспилотников.