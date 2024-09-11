Два астронавта Crew Dragon выйдут в открытый космос

Два члена экипажа многоразового корабля Crew Dragon, запущенного на орбиту с четырьмя туристами, выйдут в открытый космос. Об этом сообщает компанию SpaceX.

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Отмечается, что первый в истории частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов Джареда Айзекмана и Сары Джиллис состоится 12 сентября. Ожидается, что одетые в разработанные компанией SpaceX новые скафандры они поочередно на 15-20 минут покинут корабль.

Ранее компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого находится экипаж туристической миссии Polaris Dawn. В составе экипажа — миллиардер Джаред Айзекман, пилот Скотт Потит, подполковник Военно-воздушных сил США в отставке, и инженеры Сара Джиллис и Анна Менон.