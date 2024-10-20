Почему фотографии на телефон получаются зернистыми?

Мобильные камеры часто грешат шумными, зернистыми снимками — от этого не застрахованы даже самые дорогие устройства. Хорошая новость в том, что зернистость нередко можно устранить, если пользоваться грамотной техникой. Портал makeuseof.com рассказал, почему фото иногда выходят зернистыми и что с этим можно сделать.

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Из-за чего фотографии получаются шумными?

Блоки камер на смартфонах обладают маленькими сенсорами, из-за чего качество изображения повышается при помощи софта и методов компьютерной фотографии. Даже самая хорошая камера на дорогом мобильнике не берет картинку прямо из сенсора.

Пост-обработка фото часто приводит к замыливанию деталей, чрезмерной резкости, шуму и зернистости. Причем под последней подразумевается не эстетически приятная зернистость, свойственная пленочным фотоаппаратам, а уродливые артефакты.

Поработайте над освещением

Независимо от того, каким устройством вы пользуетесь, хороший свет — залог хорошей фотографии. Чем больше света получает сенсор камеры, тем больше информации он получит, и тем меньше будет объем пост-обработки.

Чтобы извлечь максимальную выгоду из источников окружения, постарайтесь смотреть на объект фотографии, на три четверти повернувшись к свету. Так он будет падать на то, что вы хотите сфотографировать, естественным образом, и подчеркнет большинство деталей.

Понизьте выдержку

Понижение выдержки — один из самых быстрых способов снизить уровень шума на фотографии, т.к. для этого не требуется ни дополнительное освещение, ни знание каких-то хитрых трюков. А все из-за того, что на смартфоне снижение выдержки совмещает несколько процессов: уменьшение ISO и повышение скорости затвора.

Попробуйте профессиональный режим и снизьте ISO

Если вы никак не можете сделать изображение темным, то можно попробовать открыть профессиональный режим и снизить ISO. Чтобы извлечь из этого максимальную пользу, поставьте самый низкий параметр ISO из возможных — так вы получите минимальный шум. Вы также можете снизить скорость затвора, если вам не хватает света, но здесь нужно не перестараться. При скорости медленнее 1/20 секунды желательно снимать фото с помощью треноги.