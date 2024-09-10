Разработчики из Японии и Южной Кореи заинтересовались российским RuStore

В 2024 году количество запросов от иностранных разработчиков на публикацию приложений в RuStore увеличилось в 4 раза по сравнению с предыдущим годом. Ежемесячно в магазине появляется более 400 новых приложений. Об этом на мероприятии Kazan Digital Week 2024 заявил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.

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По словам Панкрушева, расширение каталога за счет иностранных приложений является ключевым направлением развития RuStore. Для облегчения процесса публикации для зарубежных студий, время онбординга нерезидентов было сокращено вдвое, а процесс регистрации упрощен. Также время модерации приложений теперь занимает до 30 минут.

Большая часть иностранных разработчиков в RuStore представлена компаниями из Китая и стран СНГ. В последнее время в магазине также появились первые приложения из Японии, Южной Кореи и Марокко.

RuStore – российский магазин приложений для мобильных устройств, разработанный корпорацией VK при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. На май 2024 года в RuStore зарегистрировались более 10 тыс. разработчиков из 40 стран мира.