Разработчики из Японии и Южной Кореи заинтересовались российским RuStore
В 2024 году количество запросов от иностранных разработчиков на публикацию приложений в RuStore увеличилось в 4 раза по сравнению с предыдущим годом. Ежемесячно в магазине появляется более 400 новых приложений. Об этом на мероприятии Kazan Digital Week 2024 заявил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.
По словам Панкрушева, расширение каталога за счет иностранных приложений является ключевым направлением развития RuStore. Для облегчения процесса публикации для зарубежных студий, время онбординга нерезидентов было сокращено вдвое, а процесс регистрации упрощен. Также время модерации приложений теперь занимает до 30 минут.
Большая часть иностранных разработчиков в RuStore представлена компаниями из Китая и стран СНГ. В последнее время в магазине также появились первые приложения из Японии, Южной Кореи и Марокко.
RuStore – российский магазин приложений для мобильных устройств, разработанный корпорацией VK при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. На май 2024 года в RuStore зарегистрировались более 10 тыс. разработчиков из 40 стран мира.