Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с Рамблером высказался о перспективах продаж новых моделей iPhone в России.

Американская компания Apple ранее представила смартфоны iPhone 16 и 16 Plus. Новые модели получили более мощный процессор, улучшенные камеры и ряд инновационных функций на основе искусственного интеллекта (ИИ). Сердцем новинок стал чип A18, который, по заявлению Apple, на 40% производительнее предшественника. Камеры смартфонов получили обновление до 48 мегапикселей и новые функции компьютерной фотографии. Кроме того, производитель обещает увеличенное время автономной работы.

Новые модели iPhone будут поставляться в Россию по параллельному импорту, отметил эксперт.

1 октября новые модели iPhone появятся в продаже в Restore, а позднее – у других розничных игроков. Кроме того, они будут продаваться на «сером рынке». При этом в первые два месяца – пока цены на новые модели не снизятся – высоких продаж новых iPhone в России не будет. По сравнению с предыдущим поколением разница в цене очень велика, но при этом в плане характеристик в новых моделях мало что поменялось. Эльдар Муртазин Ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик ИИ и рынка мобильной связи

Интегрированный в iPhone 16 искусственный интеллект Apple Intelligence в обозримой перспективе не будет работать у русскоязычных пользователей, отметил эксперт.

«Сейчас ИИ доступен для английского языка с обновлением в конце года. А если говорить про российский рынок, то русский язык ИИ в лучшем случае начнет поддерживать в конце 2025 – начале 2026 года. Возможно, этого вообще не произойдет. Поэтому особого смысла покупать новые iPhone сейчас нет. Кроме того, по качеству съемки фото и видео iPhone, мягко говоря, не лидер рынка, а стоит устройство при этом очень дорого. Также новые iPhone нельзя нормально отремонтировать в России – нет такой возможности. Например, у нас нельзя заменить экран на нескольких последних моделях iPhone – такой услуги просто нет», — сказал аналитик.

Специалист подчеркнул, что в России падает спрос на смартфоны от Apple – с выходом каждой новой модели iPhone их покупают все меньше.

«Помимо прочего, это связано с тем, что люди не могут брать кредиты в тех же объемах, что брали раньше. А 70% продаж iPhone – это кредитные устройства», — отметил он.

Муртазин также ответил на вопрос о портрете типичного покупателя нового iPhone в России.

«Зачастую это люди с деньгами, которые эти деньги не считают. Они привыкли к iPhone и хотят приобрести именно это устройство. При этом они слабо разбираются в технике и полагают, что iPhone – это статусный продукт. Но на самом деле это уже не так. Имиджевые раскладушки сейчас «отъедают» у iPhone значительную долю продаж. Это совершенно другой класс устройств, на которые пересаживаются многие потребители. В этом плане iPhone, мягко говоря, устарел, это уже что-то из прошлой жизни», – заявил специалист.

Ранее российские компании раскрыли стоимость на линейку новых iPhone 16 в РФ.