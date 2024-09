В мегаполисах выпадает на 60% больше осадков, чем в их пригородах

Американские ученые из Техасского университета в Остине выяснили, что крупные города притягивают аномальное количество осадков. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда проанализировала климатические данные из 1056 городов по всему миру с 2001 по 2020 год.

"В целом мы обнаружили, что в более чем 60% этих городов мира выпадает больше осадков (чем в окружающей сельской местности). Затем мы сравнили данные с различными климатическими зонами и обнаружили, что если местный климат жарче и влажнее, то аномалия осадков может быть больше по сравнению с городами в более прохладных и сухих местах", — отметили авторы исследования.

В список крупных городов с самыми крупными аномалиями осадков входят Хошимин (Вьетнам), Куала-Лумпур (Малайзия), Лагос (Нигерия) и агломерация Майами-Форт-Лодердейл-Уэст-Палм-Бич (США). Ученые объяснили, что городские территории, как правило, принимают дождевую воду из одного места и концентрируют ее в другом. Есть несколько причин, по которым большинство городов получают больше осадков, чем сельские пригороды. Одним из ключевых факторов оказалось наличие высоких зданий, которые блокируют или замедляют скорость ветра.

Это приводит к смещению воздуха к городскому центру. Однако бывают и исключения из правил. Если город находится в низине или долине, то он будет получать меньше осадков по сравнению с пригородами. Это характерно для Сиэтла в США, Киото в Японии и Джакарты в Индонезии. По словам исследователей, более сильные дожди в сочетании с непроницаемыми поверхностями в городах могут стать причиной внезапных наводнений.