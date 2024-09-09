Apple представила iPhone 16

Американская корпорация Apple представила смартфоны серии iPhone 16. Трансляция презентации проводит на сайте компании.

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Новый iPhone 16 вышел с обновленным дизайном — в компании изменили расположение объективов камеры. Устройство имеет на 50 процентов более прочный дисплей с максимальной яркостью 2000 нит. Стартовая модель получила 6,1-дюймовый экран, версия 16 Plus — дисплей на 6,7 дюймов. Все гаджеты получили новую кнопку для управления функциями камеры.

Телефоны оснащены новым процессором A18 с поддержкой работы с искусственным интеллектом (ИИ). Уточняется, что он на 40 процентов быстрее чипа A16, который используется в iPhone 15. Объем оперативной памяти смартфонов не раскрывается.

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Ранее аналитики Piper Sandler заявили, что повышенный спрос на новые смартфоны Apple будет связан с интересом потребителей к искусственному интеллекту (ИИ). Однако спустя некоторое время после старта продаж iPhone 16 распространение девайсов замедлится.