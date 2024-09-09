Apple временно перестала продавать гаджеты онлайн

Apple приостановила работу своего онлайн-магазина перед презентацией iPhone 16 и других новинок. На это обратил внимание портал 9to5Mac.

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Компания Apple отключает сайт Apple Store каждый раз перед выпуском новинок для обновления разделов. Ожидается, что 9 сентября в 20:00 по московскому времени будут представлены iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max, а также юбилейные Apple Watch Series 10 с обновленным дизайном и увеличенными экранами, новое поколение AirPods и, возможно, другие устройства.

Предзаказы на iPhone 16 на глобальном рынке должны открыть в пятницу, 13 сентября, а поставки начнутся через неделю — 20 сентября. Однако продажи AirPods и Apple Watch могут начаться сразу после мероприятия.

Главной особенностью новых iPhone станет новая кнопка под названием Capture Button (рус. — «Кнопка Захвата»). Она позволит пользователям нажатием по ней делать фото и видео. Ожидается, что кнопка будет емкостной: полунажатие активирует фокусировку камеры, имитируя работу кнопок затвора на профессиональных камерах. Также кнопка будет поддерживать свайпы для плавного зума.

По слухам, презентация новых моделей iPad и Mac запланирована на конец года, вероятно, в октябре.