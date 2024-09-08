Вашингтон призвал IT-гигантов упростить доступ россиянам к VPN

В Вашингтоне состоялось совещание, на котором Белый дом обсудил с представителями крупнейших технологических компаний США, включая Amazon, Google, Microsoft и Cloudflare, возможность предоставления дополнительных ресурсов для развития инструментов уклонения от интернет-цензуры в разных странах. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Эти инструменты, поддерживаемые американским фондом открытых технологий (OTF), пишет агентство, широко используются в странах с ограниченным доступом к интернету, таких как Россия, Иран и Мьянма. Президент OTF Лора Каннингем сообщила, что за последние годы спрос на приложения для виртуальной частной сети (VPN) значительно вырос, особенно со стороны пользователей в России и Иране.

VPN позволяют пользователям скрывать свою личность и изменять местоположение в интернете, обходя географические ограничения на контент или государственную цензуру. Однако, несмотря на увеличение финансирования от Государственного департамента США, OTF сталкивается с трудностями в удовлетворении растущего спроса на эти услуги.

На встрече обсуждалась возможность предоставления скидок или субсидий на пропускную способность серверов для удовлетворения спроса на VPN в перечисленных странах. Представители технологических компаний пока не прокомментировали эту инициативу.