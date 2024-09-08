Ученые сообщили о группе шимпанзе с традицией ношения травинки в анусе

Ученые описали традиции ношения травинки в ухе и анусе в группе шимпанзе заповедника Чимфунши (Замбия). Копирование действий друг друга может укреплять социальные связи приматов, сообщает портал научных новостей N+1.

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В 2010 году в заповеднике Чимфунши самка шимпанзе Джули начала ходить с травинкой в ухе. В течение трех лет эта мода распространилась на 8 из 12 шимпанзе группы. У особей из других групп такого поведения не наблюдалось. Два шимпанзе из этой группы носят травинку в ухе и сейчас.

В начале августа 2023 года самец Джума первым из своей группы вставил в ухо травинку. Постепенно к этому присоединились пять других шимпанзе группы, а также один из особей-мигрантов. Кроме того, в конце августа 2023 года Джума начал носить травинку в анусе. В тот же день еще один шимпанзе сделал то же самое, а через три дня это делали уже пять обезьян.

Ученые отметили, что в обоих случаях поведение шимпанзе представляло собой культурную традицию: одни особи группы обучались у других. Копирование поведения могло быть связано с желанием шимпанзе «соответствовать» сородичам и служить укреплению социальных связей.