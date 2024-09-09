В России нашли следы динозавра мелового периода

Ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН в Новосибирске обнаружили следы динозавра мелового периода. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

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Поиски осуществлялись совместно с экологами и криологии СО РАН из Читы, а также геологами и палеонтологами из Китая.

— Найденные отпечатки трехпалых конечностей могут принадлежать динозавру, близкому к игуанодонтидам — растительноядным динозаврам отряда птицетазовых. Предполагается, что следы оставлены в раннюю эпоху мелового периода, — говорится в сообщении.

Специалисты сообщили, что такая находка — редкость для России. Останки были найдены на 800 килограммовой каменной плите. Ее переносили для исследований с помощью погрузчика. Эти отпечатки очень похожи на те, которые находили ученые в Китае, пишет ТАСС.

Ранее Древнее поселение обнаружили под землей в парке Победы города Абакана. Среди найденных вещей — костяные наконечники стрел, кусочки керамических изделий, хорошо отшлифованная игральная кость, которая, по мнению археолога, сделана из бараньих останков.