Раскрыты первые детали Android 16

В Android 16 появится функция быстрых настроек смартфона. Об этом сообщает издание Android Authority.

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Журналист медиа Мишаал Рахман изучил очередную бета-версию Android 15 и обнаружил в ней несколько скрытых функций. В том числе, специалист нашел опцию, которая позволит управлять настройками смартфона непосредственно из панели уведомлений.

По словам Рахмана, функция точно не появиться в Android 15, так как работа над ней, судя по всему, ведется на ранней стадии. Однако возможность быстро и детально управлять настройками телефона окажется одной из особенностей Android 16, которая выйдет в 2025 году.

Специалисту Android Authority удалось активировать тайную функцию. Затем он провел по экрану сверху вниз, открыв раздел с уведомлениями, и увидел панель с настройками телефона. По его словам, через новую панель можно подключаться к сетям Wi-Fi, включать или отключать Bluetooth, переводить аппарат в «режим самолета» и управлять другими настройками устройства.

В начале сентября корпорация Google завершила работу над Android 15 и опубликовала исходный код операционной системы. В компании пообещали, что ОС станет доступной для скачивания в ближайшие недели.