Грибы использовали для управления роботами

Инженеры Корнельского университета (США) сконструировали роботов на основе мицеллия. Исследование было опубликовано в журнале Science Robotics.

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Мицеллий — вегетативное тело грибов, находящееся под землей. Специалисты применили врожденные электрические сигналы мицелия для управления биогибридными роботами.

«Поместив мицелий внутри робота, мы позволили биогибридной машине чувствовать окружающую среду и реагировать на нее», — отметил профессор Роб Шепард.

Для управления машиной ученые полагались на свет и тепло, но в будущем пообещали использовать химические реагенты.

Специалисты создали двух биогибридных роботов — мягкого робота в форме паука и колесного бота. В рамках эксперимента машины ходили и катились соответственно в ответ на сигналы мицелия, который стимулировали светом. Также роботов облучали ультрафиолетовым светом, заставив их поменять направление и скорость.

В материале говорится, что в будущем биогибридных роботов можно будет использовать для анализа химии сельскохозяйственных почв. Получая данные, машина будет решать, на какие участки следуют добавить больше удобрений.

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