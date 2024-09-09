Магнитная буря накроет Землю

Вечером во вторник, 10 сентября, Землю накроет очередная магнитная буря. Пик геомагнитных возмущений придется на ночные часы, следует из данных на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Возбуждения магнитосферы будут ощущаться уже в 6 часов вечера. По сведениям метеорологов, колебания не будут сильными и достигнут только класса G2. Буря, как сообщается, начнет ослабевать уже в 6 утра в среду, 11 сентября, и окончательно стихнет к полудню.

Предыдущая магнитная буря была зафиксирована 28 августа. Тогда геомагнитные возмущения также не были интенсивными, дойдя до второго уровня по пятибалльной шкале.

Ранее россиянам назвали правила, которые облегчат самочувствие во время магнитной бури. Так, стимулировать кровообращение при скачках давления поможет небольшая прогулка на свежем воздухе.

В то же время некоторые ученые усомнились в негативном влиянии магнитных бурь на человека. По их словам, вспышечные события редко оказывают серьезное воздействие на организм. Правда, определенный риск возмущения магнитного поля несут для летчиков и космонавтов — на больших высотах происходит радиационное облучение.