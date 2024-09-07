Сколько стоит iPhone 16: предзаказ, старт продаж в России, характеристики

В России новый iPhone 16 в комплектации Pro Max на два терабайта памяти будет стоить минимум 400 тысяч рублей. Какие еще новости выходили о старте продаж, предзаказе и характеристиках девайса?

Когда выйдет iPhone 16

Ежегодная презентация Apple пройдет 9 сентября. На мероприятии представят новую линейку iPhone, а также Apple Watch и AirPods.

В России продажи нового iPhone начнутся 22 сентября.

«Презентация Apple пройдет 9 сентября. В числе прочего там покажут 16-й. Продавать его начнут 20 сентября. В РФ, предварительно, с 22 сентября. На эту дату селлеры готовы предоставить вам новинку. Главное — внести 100% предоплаты», — уточнил Mash.

Сколько будет стоить iPhone 16

По информации Mash, цена на iPhone 16 128Gb составит 149 900 рублей, на iPhone 16 Pro 256Gb — 199 900 рублей, на — iPhone 16 Pro Max 256Gb — 229 990 рублей, а на iPhone 16 Pro Max на 2 Тб — 399 900 рублей.

«Особо шустрые обещают дешевле, в среднем на 50 тысяч. Например, 16 Pro на 256Gb за 145к и 16 Pro Max на 256Gb за 185к рублей. Но предупреждают! После презентации может стать дороже. Причины: объявленная цена/курс/логистика/эксклюзивность. Везут все из Дубая, Японии, Китая, Индии, Америки и так далее — зависит от знакомых на месте. Продавцы предупреждают: в самые-самые первые дни не обойдется без классических историй про миллион рублей и больше. Но когда рынок подуспокоится, цены будут, как всегда, ниже», — отметили авторы канала.

Будут ли россияне покупать iPhone 16

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, новейший iPhone 16 за 400 тысяч рублей захотят приобрести только «бахнутые». Он считает, что данный телефон более уязвим в плане отслеживания передвижений и переписок пользователей.

«iPhone более уязвим в плане отслеживания переписок и передвижения, хотя следить могут все телефоны. Дело не в безопасности, ее нет. Человек, покупающий за 400 тысяч телефон, это же просто чилийский лошара. В Москве есть фирмы, которые для самых бахнутых делают безвкусные модификации с золотом и бриллиантами, в дополнение к накачанным губам», — высказался Милонов NEWS.ru.

Могут ли в России запретить продажу iPhone

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин предложил запретить продажу в России смартфонов iPhone в том случае, если американская корпорация Apple не обеспечит на них возможность установки приложений через российский магазин приложений RuStore.

«На мой взгляд, если установка будет невозможна, то продажу таких устройств необходимо ограничить. Сейчас на устройствах с OC Android есть возможность установки отечественного магазина, но на устройствах Apple такая возможность отсутствует. В этой связи считаю, что зарубежная компания должна будет следовать требованиям закона, в противном случае необходимо будет ограничивать продажу устройств компании Apple», — пояснил он РИА Новости.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков на иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play. Инициатива предлагает, в частности, установить, что при продаже телефонов в РФ на них должна быть представлена возможность устанавливать и обновлять приложения через единый магазин RuStore, а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений.

Какие характеристики у iPhone 16

В Сети недавно появились предполагаемые характеристики новинки:

процессор: Apple A18 Bionic;

дисплей: 6,1 дюйма, Super Retina XDR OLED, разрешение 2556×1179 пикселей, частота обновления — 60 Гц, пиковая яркость — 2000 нит или более, защитное стекло Ceramic Shield нового поколения;

оперативная память: 6 или 8 ГБ;

накопитель: 128, 256, 512 ГБ, возможно, 1 ТБ;

тыльная камера: главный датчик на 48 Мп, «ширик» на 12 Мп;

селфи-камера: 12 Мп;

батарея: не меньше 3349 мА·ч;

быстрая зарядка: по проводу — не менее 27 Вт, беспроводная MagSafe — не менее 15 Вт, беспроводная Qi — не менее 7,5 Вт;

модули: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC;

что еще: 5G-модем, порт USB-C, стереодинамики;

защита: IP68 (100% защита от пыли, смартфон выдержит погружение на глубину 1,5 метра в течение получаса).

23 августа издание Apple Insider опубликовало инсайдерскую статью с характеристиками камер грядущих смартфонов Apple. Эксперты пишут, что изменений немного, но они все полезные: iPhone 16 и 16 Plus получат основной 48-Мп (f/1,6) модуль камеры от iPhone 15.