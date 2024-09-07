Космический корабль Starliner приземлился в Нью-Мексико

Космический корабль Starliner компании Boeing успешно приземлился в американском штате Нью-Мексико. Прямую трансляцию на своем официальном сайте вело NASA.

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«Корабль Starliner совершил посадку в 22:01 по местному времени (07:01 мск)», - сообщила ведущая трансляции.

За шесть часов до посадки корабль отстыковался от Международной космической станции.

На Землю Starliner вернулся без экипажа из соображений безопасности. Дело в том, что во время стыковки с МКС 5 июня были обнаружены проблемы с двигателем и утечка гелия. Миссию решено было продлить.

Экипаж корабля пробудет на околоземной орбите дольше запланированного. Домой он вернутся на корабле Crew Dragon компании SpaceX в феврале.