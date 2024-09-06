На экстремальной планете зафиксирован железный ветер

Международная команда астрономов во главе с учеными из Женевского университета обнаружила в атмосфере сверхгорячей экзопланеты WASP-76 b необычное явление - железные ветры.

© Tania Cunha, Planetário do Porto - Centro Ciência Viva / Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, а коротко о нем рассказывает Phys.org. WASP-76 b - это планета с экстремальными условиями. Температура на ее поверхности превышает 2000 градусов по Цельсию.

Астрономы изучают ее с момента открытия в 2013 году, уделяя особое внимание необычной атмосфере. В прошлом году, например, было обнаружено явление, похожее на радугу, возникающую на границе дневной и ночной сторон экзопланеты. А теперь астрономы открыли железные ветры, проносящиеся над дневной стороной планеты.

Впрочем, большой неожиданностью это не стало. В рамках предыдущих исследований на обратной, ночной стороне инопланетного мира был выявлен железный дождь. Также было зафиксировано присутствие бария в верхних слоях атмосферы.

"Изучение WASP-76 b показывает нам, насколько экстремальными могут быть атмосферные условия на сверхгорячих Юпитерах, - говорит соавтор исследования Дэвид Эренрайх. - Глубокий анализ этого типа планет дает нам ценную информацию для лучшего понимания планетарного климата в целом".

Железные ветры ученым удалось обнаружить на дневной стороне WASP-76 b, где температура достигает 2400 градусов по Цельсию. При помощи мощного спектрографа ESPRESSO были зафиксированы потоки атомов железа, движущиеся из нижних в верхние слои атмосферы.

Спектрограф ESPRESSO установлен на Очень Большом Телескопе (VLT) ESO в Чили. С его помощью можно получать и изучать спектры планет с высоким разрешением. Анализируя этот свет, команда и сумела идентифицировать химические сигнатуры железа в атмосфере экстремальной планеты.