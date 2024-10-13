На что обратить внимание перед обновлением MacBook?

Думаете над покупкой нового Mac? Прежде чем тратить большие деньги на новый компьютер, стоит обратить внимание на характеристики и разобраться, так ли вам нужно обновление. Портал makeuseof.com рассказал о трех ключевых параметрах каждого Mac.

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Объединенная память

Современные Mac не используют традиционную оперативную память (RAM): они задействуют т.н. объединенную память, которая интегрирована прямо в чип. Благодаря этому скорость и производительность памяти возрастает, но, в то же время, объем такой памяти нельзя расширять.

Именно поэтому объединенная память — один из решающих факторов перед покупкой нового Mac. Базовые модели предлагают всего 8 ГБ памяти, которых вполне хватит для повседневных задач: работы с документами, интернет-серфинга и т.д. Если вы хотите, чтобы компьютер прослужил дольше, возможно, есть смысл подумать над покупкой модели на 16 ГБ.

Лучший чип с большим количеством ядер

Apple производит четыре линейки чипов: стандартная, Pro, Max и Ultra. Чем выше линейка, тем выше производительность. Для большинства пользователей M2 и M3 станут идеальным вариантом, но тем, кто работает с ресурсоемкими программами или планирует играть в игры, понадобится что-то помощнее. Pro — хороший компромисс между ценой и результатом, особенно на MacBook. Однако для обработки видео в разрешении 8К или работы со сложными языковыми моделями может понадобиться Max или даже Ultra.

Качество экрана

Хотя экран MacBook Air хорош, дисплей Liquid Retina XDR на MacBook Pro во много раз его превосходит. Он выдает более глубокие оттенки черного, значительно лучший контраст и максимальную яркость до 1 600 нитов при просмотре HDR контента.

Mac — не самые оптимальные машины для гейминга, однако MacBook Pro поддерживает частоту обновления экрана до 120 Гц. А это значит, что он обеспечивает более гладкий геймплей на высоких частотах кадров. Не говоря уже о том, что экран больше: 16 дюймов против 15 на Air.

Если вы планируете часто потреблять игровой или медиа-контент, или же заниматься работой, требующей максимально точной цветопередачи, лучше потратиться на MacBook Pro. Вы сразу заметите разницу.