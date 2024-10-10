Самые значимые летательные аппараты в истории

На заре авиации создание летательных аппаратов было не более чем увлечением безумцев, готовых рискнуть жизнью, чтобы взмыть в небо. Но без таких безумцев мы бы никогда не увидели революционные машины, которые изменили представление человечества об авиации и даже космосе. Портал slashgear.com рассказал о самых важных воздушных машинах в истории.

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Шар братьев Монгольфье

Первый полет был делом рук двух любопытных братьев, но, возможно, в реальности все было немного не так, как говорят учебники. Жозеф-Мишель и Жак-Этьенн, сыновья торговца бумагой, работали на предприятии отца и случайно заметили, что нагретый воздух, запертый внутри бумажного пакета, заставлял его подниматься вверх. Позже они продемонстрировали свое открытие на рынке перед публикой, и задались вопросом — а можно ли подобным образом поднять в воздух человека?

Да, можно, и братья показали это 21 ноября 1783. Люди стали пассажирами воздушного шара после пробных полетов с участием утки, петуха и овцы. Шар Монгольфье продержался в воздухе около получаса, и за это время он поднялся на солидную высоту почти в 900 метров.

«Флайер» братьев Райт

Ни один из братьев Райт не учился в колледже: образованию они предпочли совместный бизнес в сфере издательства и печати. Хотя газеты, издаваемые Райтами, не получили широкой популярности, их хвалили за высокое качество печатных станков.

Райты «прокачали» свои конструкторские навыки, открыв велосипедную мастерскую, но позже они увлеклись созданием глайдеров. 17 декабря 1903 года «Флайер-1» совершил короткий полет, тем самым став первым моторизированным летательным аппаратом. Изобретатели и подумать не могли, как далеко зайдет авиация в последующие годы.

Morane Saulnier Type L

Французский летчик Ролан Гаррос немало повидал в годы Первой мировой. Он служил пилотом-разведчиком на моноплане Morane Saulnier Type L, и в один прекрасный день ему пришла необычная идея. Гаррос предложил инженерам установить на его самолет носовой пулемет, который позволял бы сбивать воздушные цели.

Авиаконструкторы отказались от этой затеи: если поставить орудие спереди, то пули неизбежно попадут в пропеллер. Но Гарроса это не остановило. Он собственноручно модифицировал свой разведывательный самолет, укрепил пропеллер стальными пластинами и отправился на охоту. 1 апреля 1915 года летчик сбил первую цель — самолет-разведчик «Альбатрос». За следующие недели он сбил еще два летательных аппарата, тем самым положив начало современной боевой авиации.

Douglas DC-3

Douglas DC-3 стал первым прибыльным пассажирским авиалайнером в истории коммерческой авиации. Популярность и безопасность воздушного транспорта межвоенного периода — во многом заслуга именно этого самолета. Производство DC-3 завершилось лишь в 1945 году, спустя 13 000 построенных самолетов. А последний из них отправился на покой в 2015-м.

«Восток-1»

Наконец, советский «Восток-1» — первый летательный аппарат, доставивший человека на околоземную орбиту. Полет Юрия Гагарина проходил в напряженной обстановке холодной войны между СССР и США, однако именно советские инженеры первыми смогли разработать нечто подобное.