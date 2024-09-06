DJI представила недорогой дрон размером с ладонь

На выставке IFA в Берлине компания DJI анонсировала новый компактный дрон Neo, который весит всего 135 г и может поместиться в ладони.
Дрон создан для новичков и тех, кто активно использует социальные сети. Как и предыдущая модель Spark, дрон Neo может садиться на ладонь, что делает его удобным для использования в любых условиях.
Он весит меньше, чем предыдущие модели, такие как Mavic Mini (249 г), и предназначен для съёмок коротких видеороликов.
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Ключевые особенности Neo:
- Управление без пульта дистанционного управления, что делает его простым и удобным для создания контента.
- Время полета составляет 18 минут, что подходит для коротких сессий.
- Защищённые лопасти для безопасности.
- Различные режимы съёмки с использованием ИИ, такие как «Dronie», «Rocket» и «Boomerang» для создания динамичных видео.
Стоимость базовой версии составляет $199, а вариант с тремя дополнительными батареями — $289.