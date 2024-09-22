Как проверить качество сигнала Wi-Fi

Если ваш Wi-Fi в последнее время кажется каким-то медленным, возможно, возникли какие-то проблемы с сигналом. Портал howtogeek.com рассказал, почему важно качество беспроводного сигнала, как его измерить и как можно сделать связь лучше.

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Почему качество сигнала Wi-Fi важно

Чем сильнее сигнал Wi-Fi, тем более стабильным будет подключение. А это значит, что вы сможете воспользоваться полной скоростью Интернета, за которую платите деньги.

Качество сигнала зависит от множества факторов: расстояние до роутера, частота (2.4 или 5 ГГц), даже стройматериалы стен в вашем доме. Чем ближе вы к роутеру, тем лучше. Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц передает сигнал чуть дальше, но может иногда сталкиваться с помехами. Стены, состоящие из плотных материалов (типа бетона), могут блокировать сигнал. А слабый Wi-Fi приводит к низкой скорости, потере соединения и (иногда) полному отключению Интернета.

В то же время, проблемы с подключением — не всегда результат слабого сигнала. Прежде чем разбираться, в чем дело, попробуйте просто перезагрузить роутер и отдельно проверить, нормально ли работает Wi-Fi. Например, подключите ПК через сетевой кабель и посмотрите, сохраняются ли неполадки.

Как проверить качество сигнала: простой способ

Любое устройство, от ПК на Windows до Mac, iPhone, iPad и гаджетов на базе Android по умолчанию показывает индикатор беспроводного сигнала в трее. Правда, почти каждое устройство наверняка будет воспринимать сигнал по-разному, а значит, показывать разную силу. Попробуйте взять в руки смартфон, походите по дому и посмотрите, где сигнал становится слабее. Затем повторите процедуру, но уже с планшетом или чем-нибудь еще.

Как проверить качество сигнала: сложный (и точный) способ

Обычный индикатор не даст много информации. Если вы хотите точно измерить качество сигнала и получить реальные данные, вам понадобится приложение или программа, вроде AirPort Utility (iOS) или Wi-Fi Analyzer (Android). Они измеряют соотношение децибелов к милливаттам (дБм).

Об этой единице измерения стоит знать несколько вещей. Во-первых, приложения будут показывать отрицательные числа от -30 до -90. Если вы видите -30 — качество связи идеальное и вы, скорее всего, стоите прямо перед роутером. -50 — хороший результат, а -60 хватит для стриминга, голосовых звонков и других задач.

Как повысить качество сигнала