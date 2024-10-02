Как создать набор стикеров в Telegram: инструкция

Ищите в Telegram какой-то специфический стикер, но не можете его найти? Хорошие новости — никто не запрещает вам создать собственный набор! Портал howtogeek.com рассказал, как это сделать.

© Telegram

Что понадобится для простых стикеров

Фоторедактор . Подойдет любой, от GIMP до Paint.net и Adobe Photoshop. Telegram также имеет встроенный редактор стикеров, но у него нет полного набора инструментов. Он подходит только для создания простых дизайнов.

. Подойдет любой, от GIMP до Paint.net и Adobe Photoshop. Telegram также имеет встроенный редактор стикеров, но у него нет полного набора инструментов. Он подходит только для создания простых дизайнов. Файл . Картинка или видео, которую вы хотите превратить в стикер. Поддерживаются форматы PNG и WEBP для изображений, WEBM — для видео.

. Картинка или видео, которую вы хотите превратить в стикер. Поддерживаются форматы PNG и WEBP для изображений, WEBM — для видео. Стикер-бот. В Telegram есть специальный бот для создания, редактирования, организации и публикации наборов стикеров. Его можно найти по нику @stickers.

Как создать статичный стикер

Откройте фоторедактор.

Создайте файл размером 512 х 512 пикселей.

Импортируйте изображение, которое хотите превратить в стикер.

Если вам нужно, чтобы картинка была на прозрачном фоне, обведите нужные элементы и выведите их на отдельный слой.

Экспортируйте файл в формат PNG или WEBP.

Сохраните файл.

Как создать анимированный стикер

Анимированные стикеры чуть сложнее, но сам по себе процесс тот же — готовый файл нужно подогнать под требования Telegram. Для этого подойдет любая программа монтажа, в том числе встроенный видео-редактор Windows.

Видео должно быть в разрешении 512 x 512 пикселей.

Видео должно быть без звука.

Длина клипа — меньше 3 секунд.

Формат WEBM, кодек VP9 в 25 fps.

Итоговый размер файла — меньше 256 кб.

Загрузка стикеров боту

Найдите бота @stickers через поисковую строку Telegram.

через поисковую строку Telegram. Начните диалог и нажмите Start.

Напишите /newpack и отправьте сообщение, чтобы создать набор стикеров.

Отправьте боту имя набора.

Загрузите файл, созданный ранее.

Важно! Загружать файл нужно в виде документа — не фото!

После этого отправьте боту эмодзи, который будет привязан к стикеру. Готово, вы добавили в свой набор первый стикер! Можете повторить предыдущие шаги для других файлов, если вы хотите создать несколько стикеров.

Анимированные стикеры нельзя добавить в набор к статичным — для них нужно создавать новый. Но в остальном процедура та же самая. После того, как вы закончите редактирование набора, отправьте боту его название. Он отправит вам ссылку на набор, которой можно поделиться с другими пользователями.