Как создать набор стикеров в Telegram: инструкция
Ищите в Telegram какой-то специфический стикер, но не можете его найти? Хорошие новости — никто не запрещает вам создать собственный набор! Портал howtogeek.com рассказал, как это сделать.
Что понадобится для простых стикеров
- Фоторедактор. Подойдет любой, от GIMP до Paint.net и Adobe Photoshop. Telegram также имеет встроенный редактор стикеров, но у него нет полного набора инструментов. Он подходит только для создания простых дизайнов.
- Файл. Картинка или видео, которую вы хотите превратить в стикер. Поддерживаются форматы PNG и WEBP для изображений, WEBM — для видео.
- Стикер-бот. В Telegram есть специальный бот для создания, редактирования, организации и публикации наборов стикеров. Его можно найти по нику @stickers.
Как создать статичный стикер
- Откройте фоторедактор.
- Создайте файл размером 512 х 512 пикселей.
- Импортируйте изображение, которое хотите превратить в стикер.
- Если вам нужно, чтобы картинка была на прозрачном фоне, обведите нужные элементы и выведите их на отдельный слой.
- Экспортируйте файл в формат PNG или WEBP.
- Сохраните файл.
Как создать анимированный стикер
Анимированные стикеры чуть сложнее, но сам по себе процесс тот же — готовый файл нужно подогнать под требования Telegram. Для этого подойдет любая программа монтажа, в том числе встроенный видео-редактор Windows.
- Видео должно быть в разрешении 512 x 512 пикселей.
- Видео должно быть без звука.
- Длина клипа — меньше 3 секунд.
- Формат WEBM, кодек VP9 в 25 fps.
- Итоговый размер файла — меньше 256 кб.
Загрузка стикеров боту
- Найдите бота @stickers через поисковую строку Telegram.
- Начните диалог и нажмите Start.
- Напишите /newpack и отправьте сообщение, чтобы создать набор стикеров.
- Отправьте боту имя набора.
- Загрузите файл, созданный ранее.
Важно! Загружать файл нужно в виде документа — не фото!
После этого отправьте боту эмодзи, который будет привязан к стикеру. Готово, вы добавили в свой набор первый стикер! Можете повторить предыдущие шаги для других файлов, если вы хотите создать несколько стикеров.
Анимированные стикеры нельзя добавить в набор к статичным — для них нужно создавать новый. Но в остальном процедура та же самая. После того, как вы закончите редактирование набора, отправьте боту его название. Он отправит вам ссылку на набор, которой можно поделиться с другими пользователями.