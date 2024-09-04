Windows 11 научился печатать текст с помощью геймпада Xbox

Microsoft тестирует поддержку геймпада в Windows 11, которая позволит пользователям набирать текст и перемещаться по ОС с помощью контроллера Xbox. Эта функция, доступная в настоящее время в бета-версии, призвана оптимизировать экранную клавиатуру для ввода с геймпада, что может значительно улучшить работу портативных консолей на базе Windows.

© Ferra.ru

Новая раскладка клавиатуры геймпада включает в себя пользовательские функции кнопок: кнопка X выполняет функцию backspace, кнопка Y — пробел, а кнопка меню — enter. Клавиши выровнены по вертикали, чтобы было удобнее набирать текст с помощью контроллера.

© Microsoft

Это усовершенствование является частью усилий Microsoft по улучшению удобства использования портативных консолей, особенно в условиях их конкуренции со Steam Deck.

Помимо клавиатуры для геймпада, Microsoft дорабатывает игровую панель Windows, добавляя компактный режим для небольших экранов, и улучшает приложение Xbox для более плавной навигации с помощью контроллеров.