Эксперт рассказала, из чего на самом деле состоит космос

Нилакши Вирабатина, профессор кафедры физики Техасского университета в Арлингтоне, объяснила, насколько огромен космос и что на самом деле находится за пределами Земли.

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Земля окружена различными слоями газов. На уровне моря атмосфера нашей планеты содержит около 100 миллиардов молекул на кубический сантиметр. По мере того, как мы поднимаемся, она становится всё тоньше.

На высоте около 80–100 км воздуха уже становится недостаточно для полётов самолётов. Эта граница отделяет атмосферу Земли от внешнего космоса. Она называется линией Кармана. Всё, что выше неё, - это космос.

Космос представляет собой огромный, почти идеальный вакуум. Он в значительной степени лишён материи. В нём также довольно мало частиц по сравнению с атмосферой Земли.

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Усеян космос рассеянной материей, называемой межзвёздной средой. Она включает атомы водорода и гелия. Это самые распространённые элементы в космическом пространстве. Они существуют как в заряженной, так и в нейтральной форме. Кроме того, межзвёздная среда содержит космическую пыль — крошечные частицы различных элементов, включая углерод и кремний.

Высокоэнергетические частицы, называемые космическими лучами, движутся в пространстве почти со скоростью света. Эти лучи исходят от различных звёзд, включая наше Солнце, а также от сверхновых, материала, падающего в чёрные дыры, сталкивающихся галактик и многого другого.

Космос заполнен различными формами излучения. В том числе в нём есть космическое микроволновое фоновое излучение. Оно представляет собой остаточное тепло от происхождения Вселенной. Кроме того, рентгеновские лучи и гамма-лучи испускают сверхновые и чёрные дыры.

Пронизывают пространство космоса и магнитные поля, которые создаются звёздами, планетами и многими другими небесными телами. Эти поля влияют на движение заряженных частиц, притягивая или отталкивая их.

По словам учёных, значительную часть массы Вселенной составляет ещё неизвестная форма материи, которая не излучает свет или энергию. Называется она тёмной материей. Она также является движущей силой ускоренного расширения Вселенной.