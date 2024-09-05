Расшифрована ДНК древнего волка
Специалистам Роснано удалось выделить и расшифровать ДНК найденного в вечной мерзлоте Якутии древнего волка, жившего около 40 тыс. лет назад.
Генетическое исследование, которое открывает ученым новые возможности в изучении эволюции живых существ, было проведено по заказу Российской академии наук (РАН), сообщили ТАСС в компании.
"По заказу РАН, биолаборатория группы Роснано провела уникальное генетическое исследование образцов шерсти и мягких тканей 40-тысячелетнего волка, найденного в вечной мерзлоте Якутии. Применив передовые технологии секвенирования нового поколения (NGS), специалистам удалось выделить и расшифровать ДНК древнего животного. Более того, был детально изучен весь микробиом - состав бактерий и вирусов, обитавших на останках животного. Эти данные открывают новые горизонты для понимания эволюционных процессов, происходивших на нашей планете, и могут стать основой для новых научных открытий", - рассказал представитель Роснано.
Биотехнологическая лаборатория Роснано специализируется на генетических исследованиях в том числе для медицины и нефтяной отрасли.
"Во времена жизни этого волка, 40 тыс. лет назад, уже сформировался современный вид человека. Переход от homo erectus к homo sapiens был совершен. А вот современный образ жизни сформирован еще не до конца. Для ученых открываются новые возможности глубокого изучения людей, как вида. Исследование потребовало немало времени и упорства, так как за 40 тыс. лет ДНК сильно мутировала. Но нам удалось считать данные и получить точные результаты", - пояснил в свою очередь ТАСС лидер биотехнологического трека Роснано Денис Никитинский.