Расшифрована ДНК древнего волка

Специалистам Роснано удалось выделить и расшифровать ДНК найденного в вечной мерзлоте Якутии древнего волка, жившего около 40 тыс. лет назад.

Генетическое исследование, которое открывает ученым новые возможности в изучении эволюции живых существ, было проведено по заказу Российской академии наук (РАН), сообщили ТАСС в компании.

"По заказу РАН, биолаборатория группы Роснано провела уникальное генетическое исследование образцов шерсти и мягких тканей 40-тысячелетнего волка, найденного в вечной мерзлоте Якутии. Применив передовые технологии секвенирования нового поколения (NGS), специалистам удалось выделить и расшифровать ДНК древнего животного. Более того, был детально изучен весь микробиом - состав бактерий и вирусов, обитавших на останках животного. Эти данные открывают новые горизонты для понимания эволюционных процессов, происходивших на нашей планете, и могут стать основой для новых научных открытий", - рассказал представитель Роснано.

Биотехнологическая лаборатория Роснано специализируется на генетических исследованиях в том числе для медицины и нефтяной отрасли.