Firefox для Android научился генерировать безопасные пароли

Firefox после выхода версии под номером 130 догнал по функциональности основного конкурента — Google Chrome. Причем среди функций, которых не хватало браузеру от Mozilla, особо выделяют штатный генератор безопасных паролей.

Firefox для Android, по мнению издания Android Police, также недоставало встроенного переводчика, «картинки в картинке», фиксированных вкладок и генератора безопасных паролей.

Раньше для генерации паролей необходимо было использовать специальные расширения (например, LastPass или 1Password), многие из которых были уязвимы.

В версии 128 многие из этих проблем были устранены, в ней также появилась интеграция с функцией Passkey самой Android.

При каждой регистрации в каком-либо онлайн-сервисе нововведение будет побуждать создавать пароли, которые трудно подобрать или угадать. Эта функциональность давно реализована в настольной версии браузера, но в мобильной появилась только сейчас.

Кроме того, разработчики устранили 10 уязвимостей, среди которых половина имела статус критических.