Почему сайты иногда удобнее мобильных приложений

Хотя мобильные приложения часто облегчают жизнь, иногда веб-версии тех или иных сервисов — более удобный вариант, чем нативный клиент для Android или iOS. Портал makeuseof.com рассказал, чем хороши веб-сайты по сравнению с приложениями.

© Unsplash

Сайты не засоряют память смартфона

Приложения, в отличие от сайтов, требуют установки и занимают свободное место в памяти устройства. А сайты могут существовать в браузере, не отнимая много ресурсов. Для контекста, популярные приложения могут занимать от 500 МБ памяти и больше: цифра вроде и небольшая, но она не учитывает, что на среднестатистическом смартфоне стоит более 80 программ.

Для владельцев премиальных устройств это не проблема, а вот те, кто пользуются более бюджетными моделями, должны экономить место всеми силами. Многие недорогие смартфоны предлагают всего 32 ГБ памяти, и часть из них обязательно уходит на операционную систему.

Одинаковый опыт вне зависимости от платформы

При должном веб-дизайне сайты автоматически подстраиваются под разные размеры экранов и разрешения, благодаря чему страница одинаково хорошо работает хоть на ПК, хоть на смартфоне. В то же время, нативные приложения зачастую обладают разным кодом в зависимости от платформы, из-за чего они работают немного иначе. Например, на iOS какая-то функция есть, а на Android — нет. Помимо этого, сайты берегут время и нервы потому, что они не требуют регулярных обновлений.

Сайт поддерживают расширения для браузеров

Помимо всего прочего, сайты, открывающиеся в браузерах, поддерживают расширения для браузеров — а они дополнительно помогают настроить опыт пользования тем или иным ресурсом под себя. Проверки правописания, перевод на другие языки, синтез речи из текста, ИИ изложение материалов — ко всему этому можно получить доступ, не дожидаясь, пока разработчики приложения внедрят новую фичу.

Режим инкогнито

Наконец, заход на те или иные страницы через браузер позволяет воспользоваться одним из главных преимуществ — режимом инкогнито. После закрытия сессии временные файлы, история посещений и кэш будут автоматически удалены. Приватность вдвойне ценна, если речь идет о доступе к каким-либо чувствительным аккаунтам или сервисам, которые не хотелось бы оставлять в памяти смартфона.