Почему не стоит отказываться от RSS

RSS постепенно теряет популярность и вот-вот попадет в список безнадежно устаревших интернет-инструментов. Но это не значит, что формат совсем мертв — особенно если вы много читаете новости. Портал makeuseof.com рассказал, почему RSS по-прежнему заслуживает внимания.

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Простота в пользовании

Одно из основных преимуществ RSS — простота чтения рассылки. Если вы пользуетесь специальными читалками, вроде Feedly или Inoreader, то к ним всего-то нужно подцепить ваши предпочитаемые источники новостей или добавить их в новостную ленту. Ничего лишнего.

При небольшой сноровке и желании повозиться, RSS-читалки также можно научить цеплять материалы под специфическими тегами и категориями, или получать в ленту тексты определенных авторов. Да, для этого нужно немного разбираться, как работают URL, но на практике здесь нет ничего сложного.

Информация в одном месте

RSS решает проблему информационной перегрузки, свойственной нынешнему Интернету: вместо того, чтобы заходить на десятки разных сайтов и ориентироваться в тоннах разных интерфейсов, читалки объединяют источники в одном окне. Для того, чтобы посмотреть другие материалы по той или иной теме, вам не придется переходить на другие порталы. Не говоря уже о том, сколько времени можно сэкономить на интернет-серфинге.

Меньше мусора на почте

Почтовые рассылки — один из крупнейших конкурентов RSS. Получать на почту еженедельный или ежемесячный список материалов какого-то СМИ довольно удобно… До тех пор, пока таких списков не очень много. Рано или поздно их количество может разрастись до десятков, и тогда на почте появятся тонны мусора, рекламных писем и прочего спама. RSS решает эту проблему и держит почтовый ящик чистым.

Актуальные материалы в любой момент

При помощи поисковых движков можно найти практически любую информацию и новости, но нет никаких гарантий, что данные будут самыми свежими. Для того, чтобы убедиться в их актуальности, все равно нужно будет перейти на сайт, посмотреть источник и проверить даты. RSS, опять же, не страдает этим недостатком — читалки автоматически подтягивают свежие статьи, как только они становятся доступными.