Техобслуживание смартфона: 6 полезных советов

Смартфоны, как и любая другая электроника, нуждаются в регулярном техобслуживании. Портал howtogeek.com рассказал, что нужно сделать, если вы хотите привести мобильный телефон в порядок.

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Поменяйте протектор для экрана

Протектор защищает экран смартфона от царапин и трещин, а также поглощает шок от падений. Однако даже самый надежный протектор рано или поздно изнашивается: он может запачкаться, сильно поцарапаться или треснуть. Причем эти дефекты влияют не только на внешний вид устройства, но и на чувствительность тачскрина. Если вы заметили повреждения, возможно, стоит поменять протектор на новенький.

Хорошенько почистите смартфон

Пыль, грязь и жир неизбежно скапливаются на смартфоне, из-за чего он может выглядеть гораздо старше, чем на самом деле. Не говоря уже о том, что частички мусора могут забиться в различные порты и вызвать проблемы с подключением. Заведите полезную привычку регулярно чистить смартфон: разъем для наушников, USB-порт, динамик, микрофон, экран и корпус. Для этого подойдет простая тряпочка из микрофибры вместе с чистящим средством для электроники.

Освободите место на накопителе

Недостаток свободного места на встроенном накопителе может замедлить смартфон или привести к некорректной работе приложений. Память устройства необходимо время от времени высвобождать: например, за счет удаления временных файлов или ненужных приложений. Если вы не хотите потерять что-то важное, то крупные медиа-файлы можно просто подгружать в облако.

Обновляйте приложения и прошивку

Приложения тоже требуют внимания. Периодически обновляйте все программы, которыми пользуетесь, чтобы не пропустить новые функции и другие полезные «заплатки». Почти все смартфоны по умолчанию проверяют наличие обновлений автоматически, но могут не загрузить их, если, например, проверка обновлений проводилась через мобильный интернет.

Проверьте резервные копии данных

Хотя многие заранее создают резервные копии ценных данных на смартфоне, мы нечасто проверяем работоспособность этих копий. Чтобы не попасть впросак, если вдруг придется восстанавливать резервную копию файлов, лучше проверить, нормально ли скопировались данные. А заодно убедитесь, что на вашем облачном хранилище или прочем накопителе достаточно свободного места.

Откалибруйте батарею

Заметили, что процент заряда батареи повышается, даже когда смартфон не подключен к зарядке? Значит, аккумулятор надо откалибровать. Эта процедура помогает прошивке устройства точно отображать заряд батареи и решает множество проблем, от чересчур быстрой разрядки до внезапных перезагрузок смартфона.

Для того, чтобы откалибровать батарею, сначала зарядите устройство до 100%, а затем полностью разрядите, пока смартфон не отключится. После этого вновь зарядите его.