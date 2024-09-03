Маск может потерять разрешение на работу Starlink в Бразилии

Компания американского предпринимателя Илона Маска Starlink может потерять разрешение на работу на территории Бразилии, если бизнесмен не выполнит требования по блокировке социальной сети X.

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Об этом сообщает издание G1 со ссылкой на президента Национального телекоммуникационного агентства Карлоса Байгорри.

«Это соответствует закону административного процесса. Возможные санкции — это те, которые предусмотрены в общем законе о телекоммуникациях, начиная с предупреждения, наложения штрафа, а затем отзыва гранта», — сказал Байгорри.

Президент агентства добавил, что Starlink может потерять возможность работы в том случае, если правительство страны отзовет свой грант.

17 августа социальная сеть X объявила о срочном прекращении своей работы в Бразилии. Это решение стало результатом конфликта с судейским составом Верховного суда страны, касающегося вопросов цензуры.

29 августа судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс направил Маску повестку, предписав в течение 24 часов назначить в стране нового законного представителя платформы. Однако предприниматель отказался подчиниться этим требованиям.

30 августа Верховный суд Бразилии приказал немедленно остановить работу социальной сети на территории страны.