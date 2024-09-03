Маск может потерять разрешение на работу Starlink в Бразилии

Компания американского предпринимателя Илона Маска Starlink может потерять разрешение на работу на территории Бразилии, если бизнесмен не выполнит требования по блокировке социальной сети X.
Об этом сообщает издание G1 со ссылкой на президента Национального телекоммуникационного агентства Карлоса Байгорри.
«Это соответствует закону административного процесса. Возможные санкции — это те, которые предусмотрены в общем законе о телекоммуникациях, начиная с предупреждения, наложения штрафа, а затем отзыва гранта», — сказал Байгорри.
Президент агентства добавил, что Starlink может потерять возможность работы в том случае, если правительство страны отзовет свой грант.
17 августа социальная сеть X объявила о срочном прекращении своей работы в Бразилии. Это решение стало результатом конфликта с судейским составом Верховного суда страны, касающегося вопросов цензуры.
29 августа судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс направил Маску повестку, предписав в течение 24 часов назначить в стране нового законного представителя платформы. Однако предприниматель отказался подчиниться этим требованиям.
30 августа Верховный суд Бразилии приказал немедленно остановить работу социальной сети на территории страны.