Пицца, хип-хоп и медузы: самые странные предметы в космосе

Человечество запускает на орбиту далеко не только спутники, и не все эти объекты имеют какую-то научную роль или ценность. Иногда в космос попадают предметы, наделенные символическим смыслом, а иногда — объекты пранков и рекламных компаний. Портал bigthink.com рассказал о самых странных вещах, которые когда-либо попадали в космос.

Хип-хоп трек

Первым хип-хоп треком, совершившим межпланетное путешествие, стала композиция Мисси Эллиот The Rain (Supa Dupa Fly). 12 июля ее передали на Венеру при помощи Deep Space Network: комплекса гигантских радиоантенн, посылающих команды далеким космическим зондам.

Человеческие останки

Первые «космические похороны» прошли в 1992 году. Прах создателя франшизы «Звездный путь» Джина Родденберри отправился на орбиту на борту шаттла «Колумбия», после чего вернулся на Землю. Но, опять же, это был лишь первый случай: за прошедшие годы подобную практику не раз повторяли силами NASA и частных космических агентств.

Запуск кремированных останков на орбиту получил спорную репутацию в научном сообществе. Микроскопические частицы праха, разогнанные до огромной скорости в невесомости, могут причинить ущерб спутникам и другим космическим аппаратам. А недавней инициативе по доставке праха 70 людей на Луну воспротивились из-за того, что она она считается священной в некоторых религиях.

Мячи для гольфа

Астронавт «Аполлон-14» Алан Шепард сыграл на поверхности Луны в гольф, потому что тайком смог провезти с собой несколько мячей для игры. Он надеялся, что низкая лунная гравитация позволит сделать удары рекордной мощности, но первый же мяч угодил в кратер. Зато второй, как заявляет Шепард, действительно улетел далеко. Мнение экспертов на этот счет менее оптимистичное: мяч вряд ли пролетел больше 50 метров.

Электрокар

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в 2018 году запустил в космос электрокар Tesla Roadster, за рулем которого сидел манекен в скафандре — его назвали Starman. Трюк был призван обратить внимание публики на возможности новой ракеты-носителя Falcon Heavy. А на орбите манекен-водитель слушал два трека Дэвида Боуи: Space Oddity и Is There Life on Mars?

Медузы

В 1991 году шаттл «Колумбия» вывез на орбиту более 2 000 полипов — маленьких медуз. Так ученые хотели понять, как животные будут развиваться в невесомости. Практика показала, что пребывание на орбите никак не помешало медузам вырасти: всего девять дней спустя их популяция достигла 60 000 особей. Но по возвращению на Землю оказалось, что космические медузы не могут нормально плавать в нормальной гравитации, потому что им тяжело определить, где верх, а где низ. Ученые думают, что люди, выросшие в невесомости, могут столкнуться с похожей проблемой.

Пицца

Pizza Hut в 2001 году пошла на совершенно бесстыдный рекламный ход и доставила пиццу российскому экипажу МКС за $1 млн. Пребывание на орбите притупляет чувство вкуса, поэтому пицца получила дополнительную порцию соли и специй, а пепперони заменили на обычную салями, чтобы еда дошла до получателя свежей. Американским же астронавтам запретили есть пиццу, т.к. NASA подчиняется жестким правилам по поводу корпоративных спонсоров.