iPhone 16 Pro Max получит рекордно тонкие рамки

По слухам, iPhone 16 Pro Max получит самые тонкие рамки среди всех когда-либо выпущенных устройств Apple.

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Ожидается, что их толщина составит всего 1.15 мм, что на 40% тоньше, чем у iPhone 15 Pro Max, у которого толщина рамок — 1.55 мм.

Эти впечатляющие достижения стали возможными благодаря использованию новой технологии, известной как «Структура уменьшения границ» (Border Reduction Structure).

Ранее Apple рассматривала применение технологии LIPO (низкоинъекционное давление при литье под давлением), чтобы увеличить соотношение экрана к корпусу, но, похоже, компания решила пойти другим путем для iPhone 16 Pro Max.

Разница в толщине рамок будет заметна даже при взгляде на экран с обычного расстояния, что подчеркивает значительный прогресс в инженерии Apple.

Официальная презентация свежих iPhone ожидается на мероприятии 9 сентября.