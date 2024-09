Ученые раскрыли секрет ярких узоров на крыльях бабочек

Международная группа ученых открыла генетический механизм, влияющий на яркие и сложные узоры на крыльях бабочек. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Генетический код, содержащийся в клетках развивающих крыльев бабочек, определяет расположение цвета на чешуйках крыла — микроскопических плитках, формирующих окраску. Понимание этого процесса необходимо для понимания того, как гены человека определяют нашу анатомию.

Команда обнаружила ген, который производит молекулу РНК, а не белок (как считалось раньше), контролирующий, где производятся темные пигменты во время метаморфоза бабочки.

Используя метод редактирования генома CRISPR, исследователи продемонстрировали, что при удалении гена, который производит молекулу РНК, бабочки полностью теряют свои черные пигментированные чешуйки, показывая четкую связь между активностью РНК и развитием темного пигмента.

Ученые далее изучили, как молекула РНК функционирует во время развития крыла. Изучая ее активность, они наблюдали идеальную корреляцию между тем, где экспрессируется РНК, и тем, где образуются черные чешуйки.

По словам авторов открытия, результаты не только бросают вызов устоявшимся предположением о генетической регуляции, но и открывают новые возможности для изучения развития видимых признаков у животных.