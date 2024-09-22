Как закрыть зависшую программу в Windows

Зависшие программы сильно раздражают, но еще хуже — когда они отказываются закрываться. Портал howtogeek.com рассказал, как можно закрыть не отвечающее приложение в Windows.

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При помощи горячих клавиш

Простейший способ выключить зависшую программу — сочетание клавиш Alt + F4. Оно закрывает практически любое приложение, и не важно, отвечает оно или нет. Если первое нажатие не помогло, подождите пару секунд и нажмите клавиши еще раз.

Через панель задач Windows 11

Windows 11 позволяет останавливать зависшие программы прямо через панель задач, хотя по умолчанию эта опция отключена. Для того, чтобы включить ее, откройте панель управления и перейдите в меню «Система» — «Для разработчиков». Переведите опцию «Остановить задачу» в активное состояние.

После этого вы сможете закрывать программы одним кликом мыши. Найдите в панели задач значок зависшего приложения, кликните правой клавишей мыши и выберите «Остановить задачу».

Через «Диспетчер задач»

Нажмите Ctrl + Alt + Delete , чтобы открыть «Диспетчер задач».

, чтобы открыть «Диспетчер задач». Перейдите на вкладку «Процессы».

Найдите приложение, которое вы хотите закрыть.

Кликните правой клавишей мышью и нажмите «Снять задачу».

Через командную строку