Infinix показала две версии бюджетных смартфонов серии Zero 40

Компания Infinix представила линейку бюджетных смартфонов Zero 40, состоящую из двух моделей: Zero 40 4G и Zero 40 5G. Об этом сообщает портал GSMArena.

© Infinix

Новинки получили изогнутый 6,74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, основную камеру с разрешением 108 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Также устройства предлагают фронтальную камеру на 50 Мп и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Основное отличие кроется в том, что Infinix Zero 40 5G оснащен субфлагманским чипом MediaTek Dimensity 8200, дополненным 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Кроме того, эта модель поддерживает беспроводную зарядку мощностью 20 Вт и имеет частоту обновления экрана 144 Гц.

За производительность базового Infinix Zero 40 4G отвечают чип MediaTek Helio G100, 8 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Поддержка беспроводной зарядки в этой модели не предусмотрена, а частота обновления экрана составила 120 Гц.

В Малайзии Infinix Zero 40 4G предлагается по цене от 1,2 тыс. ринггит (около 25,4 тыс. руб.), а Zero 40 5G — от 1,7 тыс. ринггит (около 36 тыс. руб.). Будут ли представлены новинки в России, не уточняется.