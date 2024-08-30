Apple предоставила возможность владельцам веб-ресурсов отказаться от сбора данных для обучения системы Apple Intelligence. Это решение было принято после того, как компания начала использовать веб-сканер AppleBot для сбора информации, которая затем использовалась для обучения системы искусственного интеллекта, включая Siri и поисковую машину Spotlight. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Среди тех, кто воспользовался этой возможностью, значатся крупные социальные сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а также известные новостные и медийные ресурсы, такие как New York Times и The Atlantic. Это вызвано тем, что современные системы искусственного интеллекта могут использовать защищенные авторским правом материалы без изменений, что вызывает споры.

Apple утверждает, что сбор информации осуществляется с соблюдением этических норм, исключая персональные данные и используя только лицензированные материалы и общедоступные данные, полученные от сканера AppleBot. Для предоставления веб-мастерам возможности отказаться от сбора информации только для обучения ИИ, компания использовала псевдоним Applebot-Extended, который позволяет стандартную поисковую индексацию при запрете этого псевдонима.

Отказ от сбора информации осуществляется путем внесения изменений в файл robots.txt на веб-ресурсах. Таким образом, любой желающий может увидеть, кто из издателей заблокировал доступ Apple Intelligence. Согласно данным журнала Wired, более четверти крупных американских новостных сайтов (294 из 1167) отказались пускать к себе ИИ от Apple.

Вероятно, в будущем Apple будет менять ситуацию, предлагая владельцам веб-ресурсов деньги в обмен на информацию.