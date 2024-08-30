Представлен график магнитных бурь в сентябре

Эксперты составили прогноз солнечной активности и магнитных бурь на сентябрь 2024 года. Возмущения ожидаются уже в первую неделю месяца, сообщает телеканал «Саратов 24».

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Так, геомагнитные возмущения начнутся 6 сентября и продлятся два дня. Солнечная активность при этом будет умеренной.

Далее слабая магнитная буря ожидается 12 сентября и также продлится два дня. Следующая, средняя по интенсивности буря случится 18-20 сентября.

Кроме того, эксперты предупредили о геомагнитных штормах 24-26 сентября и 29 сентября. В такие периоды возможны сбои в работе навигационных и спутниковых систем, метеочувствительные люди жалуются на плохое самочувствие.