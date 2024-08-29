Найденное в янтаре растение оказалось хвостом динозавра

Исследовательница из Китая случайно нашла на рынке кусок янтаря с хвостом динозавра. Об этом пишет IFL Science.

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В 2015 году палеонтолог Линда Син наткнулась на необычный кусок янтаря на рынке в Мьянме. Янтарь с крупным куском какого-то древнего растения был отполирован и готов к продаже в качестве домашней безделушки. Однако Син заподозрила, что сувенир может скрывать нечто большее и предложила Института палеонтологии Дексу приобрести его.

После ряда тестов оказалось, что в янтаре не растение, а покрытый перьями хвост молодого целурозавра — клады, включающей всех динозавров-тероподов, тесно связанных с птицами.

«Внутри сохранился хвост молодой особи, состоящий из восьми позвонков; они окружены перьями, которые сохранились в 3D и с микроскопическими подробностями. При этом позвонки не слиты в стержень или пигостиль, как у современных птиц и их ближайших родственников. Вместо этого хвост длинный и гибкий, с килями перьев, спускающимися по каждой стороне. Другими словами, мы можем быть уверены, что это перья динозавра, а не птицы», — сказал соавтор исследования, ученый Райан Маккеллар.

Останки динозавра обнаружили в янтаре впервые. Предположительно молодой целурозавр угодил в смолу еще при жизни и так и не смог из нее выбраться. Именно поэтому его хвост так хорошо сохранился.

Ранее школьница нашла на пляже Уэльса, Великобритания, следы, которые, предположительно, принадлежат динозавру, жившему более чем 200 миллионов лет назад. Специалисты предположили, что обнаруженные матерью и дочерью отпечатки оставил травоядный динозавр Camelotia.