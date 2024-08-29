В работе Wildberries и Ozon произошел сбой

Сбои возникли в работе маркетплейсов Wildberries и Ozon. Об этом свидетельствуют жалобы, поступающие на портал «Сбой.рф».

Больше всего сообщений о неполадках поступают из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Некоторые пользователи Wildberries заявляют о проблемах с поступлением средств после их перевода на WB кошелек и возврата. Характер сбоя у Ozon в комментариях на странице не уточняется.

Как отмечает ТАСС, в пресс-службе Wildberries заявили, что у части пользователей могли некорректно отображаться уведомления. Само приложение и сервисы работают. Сейчас специалисты работают над устранением возникшей аномалии.

Напомним, что 21 августа масштабный сбой фиксировался в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Пользователи сервисов сообщили об отсутствии возможности отправить или получить сообщения, а также зайти в веб-версию сервиса. Как заявляли в Роскомнадзоре, неполадки возникли из-за DDoS-атаки на операторов связи.